Prodeje Fall Guys neustávají, přes Steam se prodalo přes 10 milionů kopií

Vývojáři z Mediatonicu pravděpodobně včera v kanceláři bouchali šampaňské, jejich originální a chytlavé hry Fall Guys se totiž přes Steam již prodalo na deset milionů kopií.

Fall Guys je stroj na peníze, při vydání vydělal přes 185 milionů dolarů

Pokud by vám to stále nestačilo, Fall Guys je nejstahovanější hrou PlayStationu Plus vůbec. Dále se také při posledním sčítaní na konci srpna zjistilo, že této hry se prodalo přes 7 milionů kopií, a to jen na PC. To tedy znamená, že tohoto multiplayerového hitu se prodalo jen během září přes 3 miliony kusů. Šílené.

Fall Guys je zkrátka právoplatným money-makerem, výzkumná firma SuperData ve svém průzkumu zjistila, že zmiňovaný titul měl nejrapidnější prodeje na PC, překonal rekord z roku 2016 a sesadil tak dosavadního šampiona Overwatch z trůnu.