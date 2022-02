Prodejní čísla konzole Playstation 5 překročily hranici 17 milionů. Nedostatek stále trvá

Sony zveřejnilo oficiální finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2021 a vypadá to, že společnost hlásí meziroční pokles zisků, které klesly z 7,7 miliard jenů v roce 2020 na 7,1 miliard jenů v tom uplynulém.

Jedním z důvodů je samozřejmě agresivní nedostatek čipů, který zpomaluje produkci konzole Playstation 5 a přetrvává do dnešního dne. To má samozřejmě vliv na celkové prodeje zařízení ve světě. Za třetí čtvrtletí se prodalo 3,9 milionů kusů konzole, čímž se celkové číslo dostává na hranici 17,3 milionů ve srovnání s 20,2 miliony kusů konzole PS4 za stejné období. To je vzhledem k nedostatku dost solidní číslo a jen minimální odklon.

Většinu zisků pokrývají digitální hry, které tvoří 62% celého koláče a jde o 9% nárůst oproti stejnému období předchozího roku. Na současné období se očekává další růst, a to především díky vydání velkých titulů jako Horizon Forbidden West a Dying Light 2.