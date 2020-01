Prodejům na Steamu za rok 2019 dominují starší tituly

Valve vypustilo do světa svůj seznam nejprodávanějších her za minulý rok. Jenom dva tituly z první dvanáctky dorazily na naše herní zařízení až v roce 2019. Zbytek žebříčku obsadily hry z let minulých. Těmito dvěma hrami se stalo Sekiro: Shadows Die Twice, které ukořistilo mimo jiné i cenu pro hru roku a Total War: Three Kingdoms. Obě hry vyšly v první polovině uplynulého roku.

Zbylé tituly platinové skupiny vyšly v letech minulých a konkrétně to byly Monster Hunter World, Grand Theft Auto V, The Elder Scrolls Online, Dota 2, Rainbow Six: Siege, Destiny 2, Counter-Strike, PUBG, Warframe a Civilization VI. Ve skupině umístěné těsně pod platinou se už letošním kouskům dařilo o něco lépe, ale ani zde nezískaly většinu. Mezi druhou nejlépe prodávanou skupinu se probojovaly Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, Mordhau, Star Wars Jedi: Fallen Order a Halo: The Master Chief Connection.

Tento rok většina titulů tolik nezářila ani z hlediska současně hrajících hráčů v jednu chvíli. Přes hranici sta tisíc se dostaly jenom čtyři hry letošního roku. Této mety přitom po vydání seriálu dokázal dosáhnout třeba i před skoro pěti lety vydaný Zaklínač 3.