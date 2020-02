Producent battle royale hitu Apex Legends opouští studio Respawn

Producent Apex Legends Drew McCoy, který se mimo jiné podílel na sérii Titanfall, opouští Respawn Entertainment. McCoy oznámil svůj záměr na Twitteru a za jeho odchodem podle všeho stojí chuť "najít nové výzvy“.

Today marks the start of a new adventure for me. I will absolutely cherish the last 10 years I spent helping start Respawn and ship some awesome games alongside amazing people. I'll miss the people the most - the daily arguments, successes, failures, and everything inbetween. 1/2