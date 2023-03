Projděte si Titanic v úžasné grafice. Nejslavnější loď historie můžete prozkoumat v bezplatném demu

Malé videoherní studio Vintage Digital Revival již od roku 2012 připravuje hru Titanic: Honor and Glory. Ta se má odehrávat na zaoceánském parníku R.M.S. Titanic, který 10. dubna 1912 vyplul z anglického Southamptonu, ale do cílového New Yorku nikdy nedorazil, protože o pět dní později se potopil po nárazu do ledovce.

Hra má sloužit především jako virtuální muzeum, jehož součástí bude prohlídka úplně všech míst. K dispozici ale mají být i interaktivní prvky, různé deníky a sběratelské předměty, pomocí nichž budou uživatelé poznávat posádku i cestující. Tvůrci se snaží loď věrně vymodelovat podle historických dokumentů, zatím jsou prý v polovině práce.

Při té příležitosti ale vydali bezplatné demo nazvané Project 401. Hráči s Windows si mohou stáhnout přibližně 40GB balík, později se demo a také plná hra objeví rovněž na Steamu. Chystá se též verze pro VR.

Project 401 jsem vyzkoušel. Demo v Unreal Enginu 5 vypadá nádherně, ale nečekejte od něj nic víc než jen to, že se budete procházet a kochat. Chybí hudba i NPC. Loď je navíc trochu nepříjemně rozdělená na jednotlivé instance, tajže přechod mezi jejími částmi není plynulý. Podívat se můžete na palubu, projdete obytné části v první, druhé a třetí třídě, kuchyně, koupelny nebo strojovnu. A než se zeptáte… Ne, na příď nemůžete a žádné vyhlídky „Jsem král světa“ zatím nepodniknete.