Třetí díl populárních závodů Project CARS byl oznámen relativně nedávno a už k nám přiletělo i datum vydání. Hra by se měla objevit v obchodech už 28. srpna letošního roku, a to pro PC, PS4 a Xbox One.

Vývojáři slibují dosud největší garáž z celé série, nové závodní režimy, okruhy a zbrusu nový kariérní režim, který vás prožene napříč disciplínami a závodními legendami.