Project CARS GO: ostudné selhání | Mobilní recenze

Co baví Licencované vozy a okruhy

Pěkné grafické zpracování

Obsahově robustní

Zdarma a bez reklam Co vadí Stereotypní hratelnost

Minimální ovládání

Koloběh závodů, nákupů, závodů

Brutální žrout baterie

Nápadný důraz na in-game nákupy 6 /10 Hodnocení

Kvalitní závodní hra na mobilní zařízení vždy potěší. Obzvláště potom za předpokladu, že vychází ze zaběhlé značky známé z PC či konzolí. Jedním z takových přírůstků je dlouho očekáváné Project Cars GO vývojářského týmu Slightly Mad Studios. Přestože třetí díl legendárního závodního simulátoru díru do světa bohužel neudělal, od mobilní verze si všichni slibovali vysokou úroveň a jedinečný detailní přístup, kterým se série proslavila. Bohužel, opak je pravdou.

Vzestup a pád

Po dlouhých třech letech od samotného oznámení jsme se dočkali, v tichosti, ale přeci jen. Mobilní verze jednoho z nejoblíbenějších závodních polo-simulátorů je konečně dostupná a navíc zdarma. Všechno to zní více než lákavě, bohužel pouze do momentu, než prokouknete herní mechanismy a filozofii hry jako takové. Kam se vytratil onen nezávislý přístup a smysl pro detail je nám v tomto případě záhadou.



Vizuální stránka je skutečně slušná

Project Cars GO bohužel nepředstavuje odlehčenou verzi legendy, bohužel ani jinou klasickou závodní hru, ale prachsprostého somráka, který parazituje na velkém jménu. Od svého velkého bratříčka je totiž tento mišmaš vzdálen na hony. Shodná je tak pouze samotná tématika a přítomnost licencovaných vozů a některých tratí. V kontextu celé hry jde však pouze o lákavé pozlátko, kterým se vývojáři snaží neúspěšně maskovat vlastní fail. To nejhorší na tom všem je, že nejde o selhání technické, ale o prvoplánový úmysl, jak na otřesný herní koncept nalákat miliony důvěřivých hráčů.

Tím největším zklamáním je samotná herní náplň a jízdní model

Tím největším zklamáním je samotná herní náplň a jízdní model. Kdo by snad pokukoval po náročnosti a realističnosti, kterým se značka vždy pyšnila, bude skutečně zklamán. Project Cars bylo vždy o kvalitním závodním zážitku, ne o trapném stereotypním klikání. Celý ten propracovaný a dlouhá léta budovaný koncept byl totiž ostrouhán a omezen na přeřazení ve správnou chvíli, dupnutí na brzdu a následně její uvolnění. Závodní vozy nikterak nepilotujete, vyniknout tak svému talentu rozhodně nedáte.



Hra nabízí více než 50 licencovaných vozů

Během jízdy totiž nebudete dělat nic jiného, než na předem označených místech pomocí barevné brány kliknutím přeřazovat nebo dlouhým stiskem dupnete na brzdu a následně akcelerujete. Je sice pozoruhodné, že se proháníte po několika licencovaných okruzích jako Monza nebo Brands Hatch, ale k čemu to všechno, když jste pouze pasažér a veškeré činnosti se svou náročností rovnají spuštění klimatizace.

Mnozí budou jistě namítat, že podobných závodních her existuje na mobilních zařízeních celá řada a pravděpodobně budou mít i pravdu. Jenže tyto tituly nemají ve velkém herním světě status závodního simulátoru s téměř fanatickým smyslem pro detail. V tomto případě jde o skutečně laciné a ostudné řešení.

Pěněženky otevřít

Celý koncept Project Cars GO je potom navržen s důrazem na obchodní model. Hráč tak pozvolna absolvuje jeden závod za druhým, za vydělané penízky vylepšuje svůj vůz a když ty virtuální nestačí, otevře skutečnou peněženku. Titul se celkově jeví poměrně robustně a nabízí skutečně mnoho možností. V rámci správy vozidel lze upgradovat jednotlivé díly, využívat speciální mody či své vozítko jen tak esteticky upravovat dle libosti.



Problémem je, že se v autech spíše jen vezete

Dostupné jsou rovněž nejrůznější výzvy, turnaje, ligy apod. Vývojáři navíc dokáží ocenit každý vzdech, neustále tak budete odměňování tzv. lucky boxy, skrývajícími zmiňované mody nebo nástřiky. Po obsahové stránce je Project Cars GO opravdu obsáhlou hrou, jenže středobodem je samotné závodění, a to stojí za prd.

Celý koncept Project Cars GO je navržen s důrazem na obchodní model

Nedílnou součástí titulu je pochopitelně monetizační politika. Ve hře existuje několik herních měn. Mimo klasické virtuální peníze jsou k dispozici také diamanty a nejrůznější součástky. Rozepisovat se o jejich významu je asi zbytečné. Jde totiž o začarovaný kruh, kdy jedno kupujete za druhé, druhé za třetí a nebo v lepším případě ještě vše kombinujete. A pokud nějaký zdroj dojde, a to si piště, že jednou dojde, budete muset otevřít peněženku a přikoupit.

Velká spotřeba

Postup hrou je uskutečňován na základě jednotlivých závodních seriálů a také tieru, který supluje jednotlivé kategorie závodních vozů. Těch je k dispozici něco málo přes padesát a jsou plně licencované. Vozy lze prohánět v rámci tzv. dragu či klasického závodu, jenže k čemu to všechno, když ve finále stejně skončíte u deseti kliknutí na displaji v samotném závodu. Jaká to urážka této závodní legendy.



Bídný jízdní model nezachrání ani nekolik licencovaných okruhů

Co se technické stránky hry týče, většina hráčů bude jistě spokojena. Titul vypadá skutečně skvěle a vizuální stránka patří k těm silnějším zbraním. Project Cars GO bylo recenzováno na Huawei P30 Lite a i v tomto případě hra vypadala výborně. I krátké hraní se bohužel díky vyšším nárokům neobešlo bez brutálního přehřívání a drancování baterie zároveň. Inu, P30 Lite není určen k hraní podobných her. Zmínit každopádně musíme občasné nereagování na klikání, a to dokonce i v hlavním menu, což vedlo vždy k dobrovolnému restartu hry. Je tak docela možné, že majitelé slabších mobilních zařízení budou občas trpět. Naopak Samsung Galaxy S20 zvládal hru s přehledem a mimo letmého zahřátí nevykazoval známky nedostatku výkonu. Vyšší třídy telefonů by ostatně s podobnými hrami nikdy neměly mít problém.



Tuna obsahu je jen maskování pro kolotoč závodů a nákupů

Hra je dle očekávání koncipována na šířku zařízení a o samotném ovládání se už raději zmiňovat ani nebudeme. Díkybohu jsme byli ušetřeni zbytečných reklam, což je samozřejmě kompenzováno ekonomickou politikou hry a důrazem na nákupy in-game obsahu.

Celkově tak nemůžeme skrývat zklamání. Podobných her je jistě mnoho, ale žádná z nich neobsahuje v názvu Project Cars. Takhle jsme si tedy mobilní verzi legendy nepředstavovali.

Verdikt Project Cars GO nás absolutně odrovnalo. Bohužel v tom negativním smyslu. S původní legendární sérií má totiž společný maximálně tak název. Povedený grafický vizuál či licencované vozy a tratě totiž dokáží jen sotva vynahradit ten otřesný klikací závodní koncept. Závodní hra bez závodění? Tenhle mišmaš vývojářům odpustit nemůžeme.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.