Project NVRX: Grand Theft Auto 5 ještě nikdy nevypadalo lépe

GTA slaví 20 let, pojďme na nostalgick… Věřte tomu nebo ne, ale jedna z nejúspěšnějších sérií herní historie už je tu s námi celých 20 let. Není řeč o žádném jiném velikánovi než Grand Theft Auto od studia Rockstar Games. Co takhle si při této příležitosti připomenout, jak si celá série během těchto dlouhých let vedla.