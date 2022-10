Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse vyjde začátkem března. Japonský horor se poprvé oficiálně dostane i do Evropy

Minulý podzim se na všechny velké platformy dostal ve vylepšené verzi horor Project Zero: Maiden of Black Water. Návrat této série u hráčů očividně zabodoval, protože se chystá vylepšená verze dalšího dílu. Mask of the Lunar Eclipse je výjimečná tím, že její původní verze z roku 2008 vyšla pouze v Japonsku. Poprvé si tento horor budeme moci od 9. března zahrát oficiálně i u nás.

Podíváme se na jeden z jižních ostrovů Japonska. Před 10 lety záhadně zmizelo několik dívek během zdejšího festivalu a jejich vzpomínky na celou události jsou zahalené v mlze. Po dlouhé době se najdou těla dvou z nich a zbytek dívek se vydává zpět na ostrov, aby odhalili okolnosti smrtí jejich kamarádek.

Stejně jako předchozí díl dostane i Mask of the Lunar Eclipse grafická vylepšení. Rozdíly mezi remasterem a originálem na pohled nejsou tak velké, ale na druhou stranu má Koei Tecmo plusový bod, že hru jen nehodlá naportovat na další platformy bez větší snahy. Když už jsme u platforem, tak tento horor si budeme moci zahrát na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series S|X i Nintendo Switchi.

