Projekt Czech Gamers zkoumá pozitivní přínos hraní. Zapojte se do výzkumu hráčů onlinovek

V souvislosti s hrami se většinou zkoumá, jak špatný vliv mají na hráče. Co ale pozitivní vlivy? Na toto téma se soustředí projekt Czech Gamers z Masarykovy univerzity. Odstartoval už v roce 2021 a nyní rozjíždí další sběr dat, do kterého se může zapojit každý, kdo dovršil 18 let, skrz tento dotazník.

Z výsledků by pak mělo vyplynout, jakou mají lidé motivaci ke hraní her, jaké mají vztahy k postavám z her nebo co kladného jim to přineslo do života. Výzkum má zároveň pomoci s lepší diagnostikou při určování závislosti na hrách. Většinou když v mainstreamových médiích padne zmínka o hrách, jsou považované za špatnou věc. To se výzkum také pokusí změnit.

Pokud by vás zajímaly dosavadní výsledky, můžete si pročíst report, který by měl být kompletní po třetí vlně sběru dat, která právě probíhá. Dočtete se například to, že se v předchozích vlnách zapojilo téměř 10 000 lidí. Mezi nejoblíbenější žánry účastníků patří MMO, FPS, MOBA a RPG. První příčku na žebříčku nejhranějších her si uzmulo League of Legends, v těsném závěsu byl World of Warcraft.

Vyplnění dotazníku by vám mělo zabrat okolo 15 minut. 3 respondenti navíc mají šanci vyhrát poukaz do Alzy v hodnotě 1 000 Kč. Pokud jste odpovídali i v předchozích dvou vlnách sběru dat, můžete vyhrát navíc 4 000 Kč.

Zdroj: TZ