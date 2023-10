Propouštění se nevyhnulo ani studiu Telltale Games. Na Wolf Among Us 2 se ale stále pracuje

Na konci roku 2018 studio Telltale Games zavřelo krám. Problémům se nepodařilo předejít ani s úspěšnými adventurami, jako jsou The Walking Dead, Minecraft: Story Mode nebo Guardians of the Galaxy. Postupně se ale společnost s pomocí nového majitele dala dohromady. Bohužel ale přicházejí další problémy. Na začátku září měla být propuštěna většina týmu, který pracoval na The Wolf Among Us 2.

Jako první tuto situaci komentoval Jonah Huang, který právě patří mezi propuštěné vývojáře. Podle jeho slov byl tým okolo druhé série podle stejnojmenného komiksu malý už od počátku. Sám říká, že na něm začal pracovat hlavně proto, že je fanouškem první série. Stav, v jakém se vývoj momentálně nachází, ale nekomentoval kvůli NDA.

Zanedlouho se ale ozval Geoff Keighley, kterého můžete znát jako pořadatele a moderátora akcí, jako je Summer Game Fest nebo The Game Awards. Zveřejnil vyjádření přímo od Telltale, ve kterém přiznávají, že opravdu došlo k propouštění. Zároveň dodávají, že všechny oznámené projekty jsou stále ve fázi produkce a momentálně k nim nemají žádné další komentáře. Aktuálně tedy platí, že Wolf Among Us 2 bychom se někdy v budoucnu měli dočkat, jen těžko říct, kdy k tomu dojde.

Docela nedávno z jejich dílny vyšlo The Expanse: A Telltale Series, které sklízí vcelku pozitivní hodnocení, ale velké pozornosti se jí nedostalo. Vedle pokračování Wolf Among Us zatím nevíme, co mají v plánu dál. Snad v dohledné době dostaneme informace, které situaci více vyjasní.

Zdroj: VCG