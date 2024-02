Propouští také Sony. Společnost se zmenší o 900 pozic a zavře celé jedno studio

Microsoft, Supermassive Games, Riot Games. To jsou jména pár z mnoha společností, kterým se nevyhnula aktuální vlna propouštění. Do tohoto výčtu se nyní zařadilo i Sony. Podle oficiální zprávy od Jima Ryana přijde o místo 900 zaměstnanců, což dělá zhruba 8 % celku. Netýká se to jednoho konkrétního týmu či oddělení, pozice se osekávají napříč společností po celém světě.

Cílem interních změn a propouštění je prý „zefektivnění zdrojů, aby mohli zajistit trvalý úspěch a schopnost vytvářet zážitky, které od Sony hráči a tvůrci očekávají.“ Zkrátka podobná situace, jako v případě předchozího propouštění u dalších společností.

Ve zprávě od Hermena Hulsta jsme se pak dočkali upřesnění ohledně toho, které části PlayStation Studios byly zasaženy. Z amerických týmů se to týká Insomniac Games, Naughty Dog a podpůrných týmů. V Evropě se smrknou studia Guerrilla Games a Firesprite. Největší ránu ale schytalo studio PlayStation London. To bude uzavřeno úplně.

Londýnské studio dříve pracovalo převážně na menších titulech a později se přeorientovalo na virtuální realitu. Od roku 2022 pracují na doposud neoznámené novince, která tedy nikdy nespatří světlo světa. Určitě jim nepomohl fakt, že PlayStation VR2 nakonec nesklidilo příliš velký úspěch.