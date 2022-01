Prostřednictvím nové technologie by uživatelé PS VR2 mohli skenovat skutečné objekty

Sony si patentovalo technologii, která by mohla hráčům umožnit skenovat předměty z reálného prostředí do virtuálních světů.

V praxi by to znamenalo, že naskenované předměty by se vygenerovaly ve virtuálním prostředí konkrétny hry. Objekty by tedy pak mohly být vloženy do hry nebo simulace s vlastnostmi, jež by si vybral sám uživatel. Podle dostupných informací by šly skenovat jak malé, tak i větší předměty.

Pokud by všechno klaplo, patent by mohl významně ovlivnit software pro očekávaný Playstation VR2 headset.