Prověřte své nervy a kulinářské umění v hříčce Overcooked zdarma

Kooperační vaření Overcooked bude na Epic Games Store zdarma. Hru, která vystavěla svůj úspěch na zábavné kooperaci mezi hráči u obrazovky a zábavném modelu překážek nutících i ty nejklidnější mistry zenu sem tam zvednout hlas a vyčinit svému spoluhráči, si můžete stahovat už nyní.

Overcooked se na Epic Games Store objevilo zdarma už v minulosti. Hráčů, kteří hru ještě nemají tak možná nebude tolik, ale stále jde o velmi kvalitní přídavek do knihovny pro ty, co to minule nestihli. Další hru, která se objeví na Epic Games Store zdarma odhalí obchod 11. června.