Prožijte cestu československých legionářů. Last Train Home novým trailerem přibližuje příběh

Mezi desítkami her na letošních letních festivalech svoji novinku představilo také české studio Ashborne Games, která vzbudila zájem nejen u nás, ale i ve zbytku světa. Last Train Home se zabývá částí naší historie, kterou ve hrách jen tak neuvidíte. Cesta legionářů vlakem přes Sibiř je jediným způsobem, jak se zase po válce mohou dostat domů. S novým trailerem tvůrci opět lákají na příběh postavený na reálných historických událostech.

Last Train Home bude taktická strategie. Probíhající občanská válka v Rusku cestu legionářům značně komplikuje, takže musíte být neustále připraveni na střet s nepřítelem. Starat se musíte nejen o samotné legionáře, ale i o vlak, který se na nějaký čas stane vaším domovem.

Na další novinky ohledně Last Train Home nebudeme muset čekat dlouho. Už 11. srpna ve 21:00 našeho času totiž začíná prezentace THQ Nordic Digital Showcase 2023 (Twitch, YouTube) , kde novinka od brněnského studia nebude chybět. Během akce mimo jiné dostane prostor i Alone in the Dark, Outcast 2 nebo Trine 5. Studia si určitě připravila i nějaké to překvapení.