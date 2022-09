Prozrazují plakáty ve hře The Last of Us Part I možnou další herní značku studia?

Naughty Dog by mohl pracovat na nové fantasy hře.

Rozhodně není neobvyklé, když vývojáři dávají do svých her malé easter eggy a náznaky toho, do jaké hry se pustí v nadcházející době. Jeden z bystrozrakých fanoušků se na Twitteru pochlubil nálezem z nového remaku thrilleru The Last of Us.

Tam je možné v jedné z místnosti vidět celou řadu nákresů a artworků z jakého si fantasy prostředí s novou hlavní hrdinkou, létajícím koněm a drakem. Na internet samozřejmě vylezla celá řada spekulací a jednou z nich je, že by mohlo jít o zbrusu nové herní IP studia Naughty Dog.

Co si myslíte vy? Skočí vývojáři do fantasy světa?