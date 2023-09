První aktualizace pro Starfield opravuje chyby. V těch budoucích dorazí oficiální podpora DLSS a další funkce

Bethesda vydala první aktualizaci Starfieldu, nepočítáme-li již tradiční day one patch. Zvyšuje stabilitu hry, omezuje pády a zvýšit by se měl i výkon, tedy snímková frekvence. Tvůrci opravili také chyby související se třemi misemi, které v některých případech nebylo možné dokončit. Konkrétně jde o questy All That Money Can Buy, Into the Unknown a Shadows in Neon.

Ještě důležitější je však příslib do budoucna. Bethesda se chytila za nos a do hry přidá funkce, které tam všichni čekali již od začátku. Konkrétně jde o nastavení jasu a kontrastu, protože hra je v základu velmi nekontrastní a šedá i v místech, kde má být tma. Dorazí také kalibrační menu pro HDR a nastavení FOV (zorného pole). A nalezené jídlo ve hře půjde rovnou sníst, nemusí se nejdříve vložit do inventáře.

To všechno se týká konzolové i PC verze. Specificky pro počítače ale Bethesda slibuje užší spolupráci s AMD, Nvidií a také Intelem na vylepšení ovladačů, výkonu a stability. Hráči se mohou těšit na podporu ultraširokých monitorů s poměrem stran 32:9.

A do hry dorazí i DLSS od Nvidie. Tvůrci neuvádějí, v které verzi. Jestli tedy půjde jen o škálování/rekonstrukci obrazu z nižšího rozlišení na vyšší, nebo i generování nových snímků. Tyto funkce již sice hned po vydání doplnili moddeři, avšak doplněk pro DLSS 3 s generováním snímků je placený.

Někdy začátkem příštího roku pak dorazí oficiální podpora modů, jak už nedávno prozradil Todd Howard pro Famitsu. Bethesda dodává, že mody budou stejně jako u Skyrimu a Falloutu 4 dostupné nejen na PC, ale také Xboxech.