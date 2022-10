První Dark Souls na PC přišlo o online funkce. FromSoftware je už nebude podporovat kvůli zastaralému systému

Dlouhou dobu byly servery pro online hraní celé série Dark Souls na PC mimo provoz kvůli technickým problémům. Kvůli jedné z chyb mohl být napaden přímo počítač hráče. Třetí díl se vrátil k životu v průběhu srpna. Dnes studio FromSoftware přišlo s dalším updatem, který nepotěší majitele původní Dark Souls: Prepare to Die edice. Její online funkce totiž už do provozu uvedeny nebudou.

Tato verze vyšla v roce 2012 a po vydání remasteru už jste si ji nemohli pořídit. Stále ale existuje spousta hráčů, kteří se radši vrací právě k této verzi. Na svých sociálních sítích vývojáři rozhodnutí zdůvodňují tím, že Prepare to Die edice má zastaralý systém. Hráči nicméně ke hře samotné budou mít stále přístup včetně svých uložených postav.

Na druhou stranu ale přišly i dobré zprávy. Dnešním dnem opět můžete využívat online služeb v Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Na spuštění serverů pro základní Dark Souls II se pracuje a měli bychom se ho dočkat v blízké budoucnosti. Stejně tak na uvedení do provozu stále čekají i online služby Dark Souls Remastered.

Zdroj: Twitter