První dva díly Darksiders a zimní radovánky Steep zdarma na Epic Store

Epic Games Store se neustále snaží zavděčit všem, aby si jeho klient stáhlo co nejvíce hráčů a dělá to tím nejefektivnějším způsobem. Rozdává hry zdarma. Tentokrát se mohou hráči těšit na akční rubanici Darksiders: Warmastered Edition a Darksiders 2. Oblíbená série akčních adventur nabízí propracovaný soubojový systém a frenetickou hratelnost, která si v průběhu let získala miliony fanoušků. Nejnovějším přírůstkem do série se potom stal třetí díl, který později ještě doplnila bokovka v podobě diablovky Darksiders Genesis.

Pokud máte radši sportovní tituly, můžete se těšit také na návštěvu zasněžených svahů ve hře Steep, která nabízí pořádnou porci zimních radovánek v podobě sjezdů i poletování v horách. Jestli se vám Steep zalíbí, můžete k němu navíc dokoupit i několik zajímavých DLC, která se spojují třeba s olympijskými hrami nebo X Games.