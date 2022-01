První kalendářní rok s novou generací konzolí. Jaké poznatky si odnášíme?

Zase o rok starší

Tak jsme se nakonec úspěšně přehoupli do roku 2022. Sice to občas vypadalo, že se to snad ani nepodaří, ale jsme tu. Co nás po té herní stránce čeká jsme nyní schopni pouze tipovat, predikovat na základě oznámení vývojářů či insiderů. To, co nás ovšem minulo můžeme s klidným svědomím zhodnotit okamžitě. Byl to těžký rok ve všech ohledech. A ani hráči nezůstali ušetřeni. Čelit totiž museli velkým zklamáním, odkladům, odchodům apod. V podstatě nebudeme daleko od pravdy, když herní rok 2021 zhodnotíme jako jeden z nejtěžších za poslední dlouhou dobu.

Paradoxně právě v tomto roce jsme se ovšem dočkali první celé nefalšované kalendářní sezony s novou generací konzolí. Jsem přesvědčen, že zrovna do těchto časů se společnosti Sony ani Microsoft trefit nechtěly, každopádně jde alespoň o pořádný zátěžový test, navíc za naprosto vyrovnaných podmínek. Jaký tedy byl první rok s novými konzolemi? Přišla ta skutečná slibovaná revoluce ve hrách? Kde vnímáme největší slabiny a jaké silné stránky se skutečně potvrdily? Nad tím se zkusíme zamyslet v následujících odstavcích. Nabídneme menší shrnutí, nějaká ta čísla a vyhlídky do dalšího ročníku.

Psal se listopad 2020, když na trh po neskutečně dlouhém čekání konečně dorazila nová generace konzolí Sony (PS5) a Microsoftu (Xbox Series X a S). Velká to revoluce ve video herním světě. Alespoň takto zástupci obou společností o nástupu nové generace hovořili. V zájmu co možná největší objektivity bych rád poznamenal, že jsem vlastníkem obou konzolí a během uplynulé herní sezóny jsem je obě podrobil slušným zátěžovým testům.

Poptávka vs nabídka: 4/10

Je téměř bez diskuzí, že generace nových konzolí jsou skutečně žádaným zbožím a hráči po celém světě by prodejcům klidně i utrhali ruce. V případě konzole PS5 můžeme vycházet ze zprávy monitorující období od začátku července do konce září 2021. Během těchto tří měsíců se prodalo zdánlivě solidních 3,3 milionů kusů nového zařízení, čímž došlo k překročení celkového počtu 13 milionů prodaných kusů. Podle agentury Bloomberg jsou však tato čísla o dost nižší, než společnost očekávala. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že hlavním důvodem není nezájem zákazníků, ale katastrofální nedostatek čipů.

Stejná zpráva společnosti hovoří o tržbách ve výši 5,86 miliard dolarů a zisku 751 milionů dolarů. Oproti roku 2020 tak jde o nárůst o skvělých 27,4 %, což je vzhledem k okolnostem naprosto perfektní výsledek. Bohužel pravdou zůstává, že uspokojena zůstala jen určitá část zákazníků, neboť čipová krize stále trvá a dle odhadů bude bohužel trvat i další měsíce. Přestože se situace pomalu zlepšuje, Sony rozhodně není ani nyní schopno uspokojit potřeby všech hráčů na planetě. Což je ostatně jedna z těch největších kaněk nové generace konzolí.

Těžko z této skutečnosti někoho konkrétně vinit, musíme však přiznat, že se Sony a Microsoft svým načasováním trefili do skutečně těžkých časů. Jen si představme model, kdy by oba giganti vydání zbytečně neodkládali a nečekali jeden na druhého. Kdyby se například Microsoft trhnul již na přelomu 2018/2019, tedy v době, kdy jsme ještě nehovořili o čipové krizi. Během tohoto období by si pravděpodobně utvořil takový prodejní náskok, který by Sony vzhledem ke skutečnostem jen těžko dohánělo. A harmonie ve vesmíru by byla nevratně narušena.

Bohužel vše proběhlo jinak a díky z mého pohledu zbytečným odkladům se vývojáři trefili zrovna do těchto nelehkých časů. Stejně jako Sony, i Microsoft pochopitelně bojoval a stále bojuje s nedostatečným množstvím konzolí na trhu. V tomto případě se bohužel nemůžeme opřít o konkrétní čísla, ty výrobce nezveřejňuje. Dle posledních odhadů ze stejného období se prodalo více než 8 milionů kusů konzole Xbox Series X a S. Ve srovnání s konkurencí jde sice o nižší čísla, i tak jsou to rozhodně solidní výsledky. Otázkou ovšem zůstává, proč jsou zmíněné rozdíly v prodejnosti tak velké, téměř propastné. Nepodivoval bych se za normálních okolností na trhu, ale vzhledem k situaci je to poněkud zarážející. Je třeba totiž vzít v úvahu, že obě konzole šly do prodeje v přibližně stejnou dobu a v obou případech hovoříme o nedostatečném množství kusů na trhu. Výjimkou nejsou ani několikaměsíční pořadníky hráčů v e-shopech. Jak je tedy možné, že Sony dokázalo prodat téměř dvojnásobné množství? Jak se může něčeho, čeho je stejný nedostatek prodat za stejnou dobu dvojnásobné množství? Politika, zásobování a plánování zkrátka v tomto případě funguje podstatně lépe u Sony.

Celkově ovšem můžeme hovořit o propastném rozdílu mezi poptávkou a nabídkou. Otázkou je, jak dlouho bude vlastně tato situace trvat. Jde ale o jedné velké zklamání. Nehledáme viníka ani na nikoho neukazujeme prstem, jisté však je, že tento stav nepomohl nikomu. Tedy pomineme-li překupníky, kteří byli v době největšího boomu schopni nabízet PS5 klidně i za dvojnásobnou cenu.

Herní výbava: 6/10

Konzole bez adekvátní herní výbavy je jako svíčková bez brusinek. Nějak funguje a dá se, ale proč nevyždímat maximum. Krátce po vydání nových konzolí jsme byli vývojáři uklidňováni, že již brzy se dočkáme těch skvělých next-gen titulů, které dozajista změní náš dosavadní pohled na hraní her. S odstupem času sice můžeme prohlásit, že některé hry skutečně naznačily potenciál nové generace, celkově byla však herní nabídka za posledních dvanáct měsíců sotva průměrná. Kde vlastně zůstaly zapomenuty ty revoluční kousky, kvůli kterým jsme si nové konzole kupovali?

I v tomto případě se na celé situaci podepsala celosvětová pandemie, která měla za následek mnohé odklady. Pokud budeme bilancovat a počítat, zjistíme, že těch slibovaných titulů zatím bohužel příliš nepřišlo.

V případě PS5 můžeme zmínit startovací Astro´s Playroom, což byla sice skvělá záležitost pro prezentovaní konzole, o plnohodnotné hře však není úplně férové hovořit. Tím nejzásadnějším byl rozhodně remake Demon´s Souls, sotva průměrný Godfall, Marvel´s Spider Man: Miles Morales, Returnal a hlavně Ratchet & Clank: Rift Apart, který ukázal, na co vše se lze v budoucnu těšit. V případě Xboxu byla nadílka ještě slabší. Původně startovací Halo: Infinite bylo trestuhodně přeloženo, a tak se původní kouzlo vytratilo. Tím nejdůležitějším se tak stal titul Microsoft Flight Simulator, který můžeme po právu označit za skutečný next-gen kousek. Zapomínat určitě nesmíme ani na nedávnou Forzu Horizon 5.

Rozhodně se nejedná o kompletní výčet her, podporujících výkon nové generace konzolí, jde jen o ty nejzásadnější, kvůli kterým mnozí svůj hardware kupovali. Jsou to jistě skvělé hry, ale na první sezónu tak trochu vlažný začátek.

Za skutečné exkluzivity tak můžeme považovat pouze Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, do jisté míry i Microsoft Flight Simulator a s velkou mírou tolerance i Demon´s Souls Remake. Rok 2021 totiž nic dalšího exkluzivního nepřinesl. Netvrdíme, že se situace nebude lepšit, jen je třeba vyjádřit nemalou dávku zklamání nad tím vším. V kombinaci s poměrně těžkou dřinou urvat nějakou tu konzoli to zkrátka není dostatečná satisfakce. No, super, tak mám doma next-gen, ale musel jsem ho mít vlastně teď?

Odpověď na tuto otázku už je složitější. Nová generace konzolí totiž nemalým způsobem posunula herní zážitek i u mezigeneračních titulů, a to je naprosto nezpochybnitelné. Hraní ve 4K, popřípadě ve 60 FPS je skvělý zážitek, stejně jako pseudo instantní nahrávací časy, ta pachuť z nedostatku materiálu ale prostě převládá. Obzvláště při uvědomění, že každá generace konzolí má nějaký životní cyklus. Prokousali jsme se prvním rokem, konzole se o malý krůček přiblížila ke svému konci a my stále čekáme. Jak dlouho vlastně next-gen bude next-genem? Historie nám naznačuje, že to může být klidně jen šest let. Vzhledem ke zpomalujícím trendům ve vývoji se však můžeme domnívat, že tento cyklus bude o něco delší. Někteří hovoří klidně i o 8–10 letech. První rok ovšem utekl jako voda a příliš krmiva nám herní vývojáři nepřipravili. Popravdě jsem očekával trochu větší synchronizaci, a tak nějak zajímavější dynamiku celého procesu začleňování.

Rok 2022 nám slibuje velké věci a věříme, že se jich dočkáme

Rok 2022 nám slibuje velké věci a věříme, že se jich dočkáme. Předpověď je totiž mnohem optimističtější. Chystá se např. Gran Turismo 7, Scorn, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Forspoken, Starfield, Horizon Forbiden West, God Of War: Ragnarok a mnoho dalších kousků čeká na oznámení. Jsem tak přesvědčen, že rok 2022 nám vše vynahradí a budeme si konečně naplno užívat výkonu nových konzolí. Opět nejde nutně o primárně exkluzivní tituly, vývojáři však slibují, že využijí next-gen tak, jak se sluší a patří.

Hardwarový potenciál: 8/10

Rok 2021 rovněž poodhalil výkonnostní, a především vývojářský potenciál nové generace. Ukázalo se totiž, se slibované proklamace 4K 60 FPS a užití ray tracingu tak úplně nejdou dohromady, tedy alespoň současně naráz. Při představování výkonu jsem se možná naivně domníval, že kombinace všech těchto vychytávek bude možná zároveň. Bohužel již s prvními hrami přišlo rychlé vystřízlivění. Bez kompromisů se zkrátka ani tentokrát neobejdete. Výkon nové generace je skutečně úctyhodný a posun oproti minulým létům nemalý, na hraní bez hranic to ovšem stále nestačí.

Hraní se tak stává do jisté míry otázkou priorit. Dáte přednost vyššímu rozlišení a RT s nižšími FPS nebo jsou pro vás právě snímky za sekundu tím nejzásadnějším? Zároveň jsme konečně mohli ochutnat i to slibované instantní načítání. No ani v tomto případě ovšem není všechno tak, jak se slibovalo. Loadingy jsou neskutečně rychlé, to rozhodně, ale že bychom je přehlédli, to se říct nedá. Někdy je načtení skutečně instantní, někdy si počkáte třeba i 5 sekund. Což je ostatně stále ohromující číslo, zejména při vzpomínkách na klidně i minutové loadingy. Ale víte, co se říkalo… Loadingy nebudou…. A jsou!

Celkem jasných obrysů dostal i osud revolučního gamepadu pro PS5, tzv. Dualsense. Ten se od konkurence odlišil haptickou odezvou a adaptivními triggery, což na papíře, ale hlavně v podání Astro´s Playroom vypadalo více než báječně. Od začátku si však nejen hráči kladli otázku, kam se vlastně tahle technologie bude dále posouvat a jak na ni budou reagovat vývojářské týmu.

Bohužel jsme se dočkali i her, které Dualsense totálně ignorují, což do budoucna vyvolává mírné obavy

Po více než roce užívání můžeme potvrdit, že Dualsense je skvělým kusem hardwaru a Sony zašlo ve srovnání s konkurencí o pořádný kus dále. Jak haptická odezva, tak adaptivní triggery umocňují pocity z hraní a posouvají celý zážitek ještě o kousek dále. Největší vliv lze pochopitelně zaznamenat u stříleček a závodních her. Od doby, kdy jsem měl tu možnost tyhle hračičky otestovat, beru konkurenční Xbox ovladač do rukou s mírným odporem a při hraní stále vnímám pocit určitého nedostatku.

Na druhou stranu se ovšem potvrdilo, že ne všechny vývojářské týmu budou ochotny, a hlavně schopny na tuto technologii přistoupit. Her, které Dualsense plně podporují totiž také není zase tak mnoho. Některé tituly se vydaly cestou částečné podpory, kdy sice zmiňované prvky cítíte a vnímáte, celkové pocity jsou ovšem rozpačité. Bohužel jsme se dočkali i her, které Dualsense totálně ignorují, což do budoucna vyvolává mírné obavy. Ne snad, že bychom se bez této technologie neobešli, ale nad přístupem vývojářských týmů, které nejsou schopny a ochotny reagovat na nové technologie. S takovým přístupem se příliš posouvat nebude.

Příliš příjemná ovšem nebyla ani zpráva o driftujících analogových páčkách v případě PS5, tedy problému, který potkal i konkurenční Nintendo. V této souvislosti jsme se dozvěděli, že potenciometry joysticku (zařízení zachycující jeho pohyb) mají životnost jen 2 miliony cyklů. Na papíře to může znít uspokojivě, ale opak je pravdou. Dle výpočtů totiž lze životnost ovladače přesáhnout již během čtyř set hodin hraní. Což se může rovnat klidně i jednomu měsíci.

Celkově se ovšem nová generace konzolí v herním světě krásně zabydlela. Osobně vlastním PS5 i Xbox Series S a nedám na ně dopustit. Jasně že je hraní o kompromisech, mimo jasných záporů však nabízí také mnoho výhod, které jsou pro mě klíčové. Uplynulý rok ukázal, že nová generace konzolí je to, co jsme již delší dobu potřebovali. Potvrdilo se ale, že jsme teprve na začátku a potenciál těchto konzolí rozhodně není využit naplno. Co však u Microsoftu naplno využili, je smysl pro humor. V reakci na posměšné příspěvky stran vizuálu nové konzole, jsme se konečně dočkali miniledničky na nápoje. Palec vzhůru za smysl pro humor.

