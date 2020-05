První pohled na hry nové generace uvidíme v Inside Xbox už za týden

Videohry nové generace se pomalu ale jistě začínají odhalovat a minimálně ty z platformy Xbox Series X uvidíme už velmi brzy. Konkrétně jde o datum 7. května, kdy uvidíme další epizodu Inside Xbox a s ní i celou řadu herních novinek. Také by se měl dostavit premiérový pohled na gameplay nového Assassin's Creed Valhalla.

Řeči Phila Spencera na Twitteru před pár dny tak očividně nebyly výmyslem. Dočkáme se tak celé řady trailerů a gameplay záběrů z her nadcházející generace. Epizodu budeme samozřejmě sledovat živě 7. května od 17:00 hodin našeho času.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdF