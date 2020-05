První pohled na kooperaci v Marvel’s Avengers dorazí už v červnu

Všichni vývojáři se postupně dostávají z "domácího vězení" a vývoj očekávaných herních pecek pokračuje. Tvůrci akční adventury Marvel's Avengers oznamují první livestream, který přiblíží pokrok vývoje a ukáže novinky.

Jednou z nich má být i první pohled na kooperaci, která bude nedílnou součástí online porce hry. Kromě toho by měl stream ukázat nové příběhové mise a celkově nám přiblížit, jak pokračuje vývoj. Prozatím to vypadá, že by další odklad hrozit neměl.

Marvel's Avengers vychází 4. září letošního roku pro PC, PS4 a Xbox One.