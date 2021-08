První Quake dostal remaster s původní hudbou. Zahrát si ho můžete na PC i konzolích

Dnes večer odstartoval letošní ročník Quakeconu, který se opět odehrává pouze digitálně. Pozornost hráčů k němu přitahují hlavně spekulace o novém díle kultovní série Quake. Na revitalizovanou verzi, která byla zmíněna v úniku z minulého týdne, bychom se měli podívat zítra večer, ale už dnes si můžete zahrát vylepšený první díl na PC i na nové a dosluhující generace konzolí včetně Nintenda Switch. Všude vás vyjde na 10€, tedy nějakých 270 Kč.

S remasterem přichází řada vylepšení. Rozlišení se vyšplhá až na 4K, takže samozřejmě nechybí podpora širokoúhlých monitorů. Dále byly vylepšeny modely, nasvícení, vyhlazování a další grafické efekty. Co bude jistě pro spoustu fanoušků důležitou informací je fakt, že součástí remasteru je originální soundtrack, který má na svědomí skupina Nine Inch Nails. Ve verzi, kterou jste doposud mohli najít na Steamu, totiž chyběl.

Jeho součástí jsou pak také expansion packy The Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity a Dimension of the Past. Nově si ale budete moci projít ještě Dimension of the Machine, který mají na svědomí vývojáři ze studia MachineGames, od kterého můžete znát novodobé díly ze série Wolfenstein.

Nový Quake by měl být odhalen příští týden. Pracuje na něm studio MachineGames

Do hraní kampaně a rozšíření se můžete pustit v lokální a online kooperaci až pro 4 hráče. V multiplayerových zápasech pak počet hráčů naroste na 8. Když už jsme u online hraní, tak se sluší poznamenat, že remasterovaný Quake podporuje cross-play.

V Austrálii dostala rating další tajemná hra studia id Software

Stejně jako když vyšly první dva díly Dooma na konzole, tak i v Quakeovi budete moci stahovat modifikace a nové mise zcela zdarma. Mezi to patří i oficiální mody, kde už nyní najdete Quake 64. Podle Bethesdy nikdy nebyla vhodnější doba na to pustit se do řežby v Quakeovi. Pokud tuhle legendu ještě nemáte za sebou, určitě jí dejte šanci. I přes její věk stojí za to.