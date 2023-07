První Red Dead Redemption dostalo rating v Koreji. Množí se náznaky brzkého oznámení vylepšené verze

Je řada projektů, kterými Rockstar může zahýbat herním světem. Na mysl jako první přichází Grand Theft Auto VI. Stále vyhlížíme také nativní verzi Red Dead Redemption 2 pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Ještě raději bychom ale viděli alespoň port prvního Red Dead Redemption. Ohledně jeho vývoje jste mohli zahlédnout spekulace už před pár lety. Po zpackaném remasteru GTA Trilogy ale od něj Rockstar měl dát ruce pryč. Nyní ale opět vzplála naděje a internetem se rozletělo několik náznaků, podle kterých bychom na remaster či rovnou remake neměli čekat dlouho.

Aktuální vlnu odstartoval nový rating, který hra dostala v Jižní Koreji. Z minulosti víme, že skrz hodnocení byla v předstihu odhalena už řada her. Podle označení jde o konzolovou verzi, ale ještě to neznamená, že by RDR nemělo zamířit i na PC. Všechny předchozí verze prvního Red Dead Redemption mají jihokorejský rating už z doby původního vydání včetně rozšíření Undead Nightmare a GOTY edice. Nový záznam se liší jednou drobností. V popisku najdete vedle "vyobrazení skutečné krve" také "poškození těla". Druhá položka se i v dnešní době objevuje opravdu zřídkakdy. Dalšími příklady jsou pouze Doom, Doom Eternal a Red Dead Redemption 2, což napovídá, že by se mohlo jednat ne o remaster, ale rovnou o kompletní předělávku v enginu Red Dead Redemption 2.



Nový jihokorejský rating Red Dead Redemption rozjel novou vlnu spekulací

Spekulacím nahrává i fakt, že Take-Two ve svých plánech pro aktuální fiskální rok, který končí v březnu 2024, zmínilo dva již dříve vydané tituly. Zatím nevíme ani o jednom, který by z dílen jeho studií měl vyjít a Red Dead Redemption by byl vhodným kandidátem. Letos v říjnu to také bude 5 let od vydání druhého dílu. Dávalo by smysl, pokud by si k výročí Rockstar připravil dárek, na který řada hráčů čeká už dlouhé roky. Pokud nemáte Xbox, tak se ani k původnímu Red Dead Redemption dnes moc pohodlně nedostanete.

Existenci vylepšeného Red Dead Redemption potvrzuje také Colin Moriarty, bývalý redaktor IGN. Podle jeho slov máme oznámení očekávat už v srpnu a vydání by také nemělo být daleko. „Viděl jsem potvrzení, že to je reálné... Ozval se mi někdo ze zákulisí a ukázal mi něco, co bezesporu ukazuje, že je tahle hra v přípravě. Možná dokonce už v dohledné době, možná v srpnu.“ Zní to všechno až moc dobře. Ať to nakonec dopadne jakkoliv, určitě vše řečené berte s rezervou. Přímo Rockstar se oficiálně k žádné ze spekulací nevyjádřil.

Už by ale bylo načase, aby se tohle studio pochlubilo s tím, na čem v posledních letech pracuje. I přes nedotaženou GTA Trilogy mají důvěru milionů hráčů a jihokorejský rating už v minulosti několikrát předznamenal oznámení vyhlížených her. Jedny z těch větších jsou třeba Persona 3 Portable nebo Silent Hill: The Short Message. Je nám celkem jedno, jestli by v případě Red Dead Redemption šlo o remaster nebo kompletní remake. Rádi ho uvidíme na aktuálních platformách v jakékoliv podobě.

Zdroj: Gematsu, Reddit, Gaming Route