První sezóna Diabla IV se povedla víc, než se zdá. Dobré nápady zastínil tragický patch

Blizzard má plné ruce práce s nápravami průšvihů souvisejících s patchem, který komunita přijala mírně řečeno negativně. Obsah první sezóny ale ve své podstatě tak špatný není, jak by se mohlo kvůli vlně kritiky zdát.

Nová hrozba na obzoru

V tomto článku se pokusím shrnout všechny podstatné informace o velmi očekáváné první sezóně nejnovějšího Diabla, která vtrhla do Sanctuary 20. července pod názvem Season of the Malignant, a to včetně diskutabilního patche, jež rozohnil internetová fóra. Za zmínku stojí rovněž battle pass, který se ve hře objevuje poprvé.

Do nové sezony se můžete zapojit ihned s novou postavou za podmínky, že již máte dokončenou hlavní kampaň hry. V sezóně je pak vítaná možnost kampaň rovnou přeskočit a začít ihned nové dobrodružství. Season of the Malignant přináší totiž samostatný příběh vyprávěny nezávisle na hlavní kampani. Potom, co Inarius a Lilith byli sprovozeni ze světa živých, se nad Sanctuary vznáší nová hrozba v podobě ohavností zvaných Malignanti, kteří mají být ještě zuřivější a nebezpečnější než obvyklí pekelní zplozenci. Bývaly kněz Katedrály Světla objevil způsob, jak tuto nákazu zastavit a uvěznit zkažená srdce za pomocí nástroje Cage of Bindings. Je tedy opět na poutníkovi, aby zadržel tuto nákazu, než se rozlije do celého světa.

Sběratel zkažených srdcí

Princip tkví v tom, že nová sezóna modifikuje některé elity na mocnější verze, které jsou navíc obohacené o další vlastnosti. Po jejich smrti vypadne z Malignanta jeho prohnilé srdce. Pomocí zmíněné Cage of Bindings zahájíte transmutační rituál vyvolávající ještě mocnějšího démona padlé elity. Pokud jej porazíte, získáte doslova srdce v kleci, které můžete naroubovat na šperky stejně jako drahokamy. Tato srdce mají samozřejmě zvláštní a nové schopnosti podobné aspektům z legendárního vybavení, které významně ovlivňují a mění zažité herní mechanismy.

Ukořistěná srdce mají až 4 různé barvy, kterým odpovídají stejně barevné sloty ve špercích. Malignanty můžete lovit v tunelech, což je obdoba klasické kobky, kde je zvýšený výskyt těchto nestvůr a na konci každého tunelu číhá klasický boss. K přivolání bosse slouží ještě invokační rituál. Můžete si dokonce zvolit jakou barvu srdce chcete, aby z bosse vypadl. Hráči tak mají možnost lovit přesně ta srdce, která pasují do jejich prstenů a amuletů. Kromě srdcí démonu přidává sezóna nové legendární a unikátní vybavení, které bude možné přenést dál i po ukončení první sezóny.

Season of the Malignant je přehledně zpracována do sedmi kapitol. V každé kapitole plníte různé úkoly od těch triviálních až po ty méně triviální. Nečekal jsem nic převratného, ale úkoly typu rozsviť jedno místo pro rychlé cestování nebo sesbírej 15 bylin mi přijde trošku pod úroveň, když vezmu v potaz, že hráč hrající sezónu má zákonitě za sebou celou kampaň. Takže nutit jej k tak triviálním úkolům je lehce mimo. Umím si představit, že těch úkolu je v každé kapitole méně, ale budou nápaditější a zábavnější. Na druhou stranu, tím, že úkoly jsou z kategorie jednodušších, je postup sezónou poměrně svižný. Účelem postupu v kapitolách sezóny je samozřejmě sběr potřebných bodů do battle passu.

Battle pass, který nic zásadního nepřináší

Battle pass samotný je obrovský, ale upřímně stále nevidím jeho hlubší význam. Kosmetických doplňků je tam přehršel, ale to, co opravdu má nějakou váhu ve smyslu sezónního hraní, jsou tzv. Smoldering of Ashes, které jsou navíc součástí základního battle passu, tedy zadarmo. Za tyto předměty si pak kupujete požehnání, jež vám dají různé bonusy v podobě rychlejšího sběru zkušeností apod. Velmi podezřele rovněž vypadá možnost vydělat si postupem v battle passu pouze 666 Platinové, prémiové měny. Tato částka nestačí ani na základní kosmetiku v in-game obchodě, natožpak na koupi dalšího battle passu. Co tím autoři sledují, je mi záhadou.

Reputace zničená jedním updatem

Na závěr bych ještě rád zmínil vlastní postřehy z nového Patche 1.1., který zapříčinil review bombing samotné hry a vzedmul vlnu odporu až do takové úrovně, že bylo samotné vedení nuceno zorganizovat minulý pátek posezení u ohniště, kde se snažili schladit vášně hráčů a slíbili nápravu velmi nepovedené nerfovací tsunami, která zasáhla všechny a všechno. Autoři původně chtěli novým patchem omezit některé příliš silné statistiky a posílit ty méně používané schopnosti a talenty. Smutné je, že výsledek byl přesně opačný.

Ty statistiky, které maxoval každý se maxují i nadále. Třídy, které sotva přežívaly se staly nehratelnými, stejně jako i nejtěžší Nightmare dungeony byly najednou no-go zóny i pro ty nejtvrdší geroje. Auroři přislíbili nápravu prakticky ihned po vydání patche a začali opravdu konat, ale opět mi to připadá, jako by stříleli od pasu. Nejnověji se můžeme dočíst, že například u Nightmare dungeonu úrovně 100 byly například sníženy životy nepřátel o 82 % a útok o 79 %?! Zajímalo by mě, kdo je v té společnosti zodpovědný za herní matematiku. Hálo, Blizzarde, testuje tam u vás někdo? Nebo po každém patchi a protestech hráčů můžeme očekávat podobnou číselnou ekvilibristiku?

A když se už rozhodnete testovat, zaměřte se rovněž i na starty bez principu pokus/omyl. Mít zabukovány vstup do první příběhové kobky ihned po spuštění Sezóny, přičemž na kterou čeká půlka herního světa, je ostuda, na kterou nenajdu přirovnání. Těch bugů bylo víc, naštěstí je většina opravených, ale přeci. Neodpustitelné při kvalitách a velikosti tohoto studia.

A je to škoda, neboť nova sezóna se hraje výborně i přes zmíněné neduhy. Baví mě hlavní příběh a postup sezonou je svižný i díky některým triviálním úkolům, které moc času nezaberou. Zbrusu nové vlastnosti získaných srdci je zábavné zkoušet a testovat nové funkce známých dovedností. Musím říct, že např. takový nekromancer s prsteny osazenými srdci je chodicí zhouba pro pekelné stvůry.

Všechny postavy získají nové silnější benefity v nové sezóně, což je právě ten důvod, proč vyzkoušet novou postavu. I přes zmiňovaný nemastný a neslaný battle pass, který je většině hráčů upřímně u zadku a katastrofální start s velmi nepovedeným patchem, je nová Season of the Malignant zábavná dost na to, aby spolkla další četné hodiny mého volného času. Otázka ovšem zůstává, zda si Diablo IV dokáže napravit svoji reputaci, neboť lid se vyjádřil jasně. Tyhle pokusy na nás už nezkoušejte.