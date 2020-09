První ukázka kampaně nového Call of Duty. PS4 alfa multiplayeru začíná v pátek

Nový tým složený z agentů CIA se dostává na severní pobřeží Turecka pod rouškou noci. Jsou tady kvůli informacím zdroje, který tvrdí, že se na letišti Trabzon nachází člověk, který hraje klíčovou roli v právě probíhajícím únosu a snaží se utéct ze země. Samozřejmě v tom nesmí chybět ani špion Perseus, který po dlouhé době zase začíná být aktivní. Vaše jednotka má za úkol dostat se k tomuto cíli a získat tak informace potřebné k zastavení útoku na svobodný svět.

Takhle by se dal popsat začátek první mise kampaně, která bude součástí Call of Duty Black Ops - Cold War. Na rozdíl od zbytku hry má kampaň na svědomí studio Raven Software. Podíváme se do 80. let minulého století, kdy byla studená válka v plném proudu a hrozba v podobě termonukleárních útoků neutichala.

Kromě naleštěného traileru máme ale i další novinky. Na PlayStationu 5 bude Cold War využívat ray-tracing a singleplayerová část by měla běžet ve 4k se 120 FPS. Podpora HDR také nechybí.

Zatímco oficiální datum vydání je 13. listopadu, exkluzivně na PlayStationu 4 si budete moci vyzkoušet multiplayer už o víkendu. Alfa test začíná zítra od 19:00 a poběží až do neděle.

