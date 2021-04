První ukázka z bojovky Boxing Club ukazuje realistické bitky v ringu

Pamatujete si na kultovní Fight Night ze stáje EA? Už je to pěkná řádka let, co se nám ukázal zatím poslední díl s podtitulem Champion a od té doby se po kvalitním boxu slehla zem. Až doteď. Studio Steel City Interactive vyrukovalo s ukázkou rané verze své bojovky Boxing Club a zatím to vypadá navýsost dobře.

Tvůrci se soustředí na esportovou scénu a extrémně realistický zážitek z boxu díky využité technologii realistického pohybu a věrohodného zpracování boxerských technik. Údery, úhyby, bloky a další vychytávky budou mít hráči zcela pod palcem a kompletní systém fyziky zaručí realismus při kolizích a pořádných knockdownech.

Hra bude ze začátku podporovat pouze ovladače, a to především díky specifickému ovládání, které myš s klávesnicí zkrátka nemůže nabídnout. Titul se ale chystá kromě PS5 a Xbox Series X/S i na PC.

Přesné datum vydání zatím známé není, titul by ale prý měl dorazit do předběžného přístupu na Steamu "v nadcházejících měsících". Uvidíme, co z toho nakonec bude.