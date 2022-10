První Zaklínač dostane kompletní remake. Pohánět ho bude Unreal Engine 5

Dnes je to přesně 15 let od začátku ságy herního Zaklínače. CD Projekt si k tomuto výročí připravil překvapení.

I když máme prvního Zaklínače velmi rádi, tak nelze popřít to, že v porovnání s dnešními hrami už graficky neobstojí. Pro někoho je překážkou kromě zastaralého vzhledu i netradiční soubojový systém. Pro takové hráče se chystá řešení v podobě kompletního remaku prvního dílu, který jsme doposud znali pod označením Canis Majoris. Pracuje na něm studio Fool's Theory a poběží na Unreal Enginu 5.

Vývoj je teprve na začátku, takže těžko říct, kdy se nové podoby honu na Salamandru dočkáme. Zárukou kvality má být mimo jiné to, že členové Fool's Theory jsou veteráni série Zaklínač. V oznámení hráče prosí o trpělivost, protože se ještě nemohou podělit o moc detailů.

K oznámení se vyjádřil i Adam Badowski, který vede CD Projekt Red. První Zaklínač byl pro studio začátkem a jeho vydání bylo velkým momentem pro celý tým. Tento moment si chtějí zopakovat tím, že prvního Zaklínače přinesou nové generaci hráčů. "Spolupráce s Fool's Theory na tomto projektu je vzrušující, protože někteří z vývojářů se podíleli na předchozích dílech Zaklínače. Znají zdrojový materiál velmi dobře a vědí, jak dělat neuvěřitelné a ambiciózní hry. Čekání na remake bude stát za to."

Jelikož první Zaklínač patří mezi mé nejoblíbenější hry vůbec, mám od remaku nemalá očekávání. Dá se odhadovat, že soubojový systém bude úplně přepracovaný. Nesmíme zapomínat ale ani na to, že původní verze má český dabing, který se postupem času stal legendou. Teď je ještě brzy spekulovat o tom, jestli ho bude mít i remake, ale rozhodně by si za to v CD Projektu vysloužili body k dobru.

