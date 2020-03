Prvního DLC do akce Control se dočkáme za dva týdny

V září loňského roku nám Remedy slíbilo, že se dočkáme dvou příběhových rozšíření akční střílečky Control, která později sbírala nespočet trofejí včetně ocenění na The Game Awards. Nyní konečně víme, kdy se dočkáme prvního rozšíření. Teaser nám toho zatím příliš neprozrazuje, ale přináší to asi nejdůležitější. Jasně totiž stanovuje datum 26. března, kdy si tak budeme moci zahrát nový přídavek k vynikající akci.

Zjevně bychom se měli zaměřit na to, kam zmizela v průběhu hry jedna z postav Helen Marshall. Právě tím se totiž v teaseru, který sdíleli vývojáři na Twitteru, zabývají hlavní postavy hry. Podrobnější informace o rozšíření zatím tvůrci nezveřejnili a na to, jak dlouhé DLC bude a co všechno v něm najdeme, si musíme ještě počkat.