PS Plus hry zdarma nabídnou v dubnu Days Gone i nový Oddworld

Sony odhaluje nabídku her zdarma pro předplatitele služby PS Plus na měsíc duben a ani tentokrát rozhodně nemusejí být majitelé předplatného vůbec zklamaní. Už dříve jsme se dozvěděli, že první hrou zdarma bude čerstvá novinka Oddworld Soulstorm, která hráčům přinese návrat oblíbené série hopsaček.

Nyní se k Oddworldu přidává také Days Gone, které bylo už v dřívějšku zdarma dostupné pro majitele PS5 skrze PS Plus Collection. Nyní si budou moci zdarma zahrát již všichni, kdo si PS Plus platí a vydat se do motorkářského post-apo světa plného freakerů, kteří jsou v podstatě variací na klasické zombie. A pokud vám nestačí pouze variace na zombie, můžete sáhnou také po Zombie Army 4: Dead War, kde poměříte síly s Hitlerovými hordami nemrtvých. Všechny hry budou dostupné od 6. dubna.

Do 6. dubna můžete také stahovat zdarma současnou nabídku PS Plus, v níž najdete Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Farpoint a Remnant: From the Ashes.