PS Plus nabídne předčasný dárek v podobě Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII bude první hrou, kterou dostanete zdarma v rámci červnových her pro předplatitele PS Plus. Playstation informaci sdělil na sociálních sítích a slíbil, že hra bude ke stažení už dnes. Zbytek informací o hrách zdarma se dozvíme již tradičně ve středu.

Kromě Call of Duty se hovoří také o možnosti, že by další hrou zdarma mohl být Spider-Man. Hra se totiž na PS Store pro Velkou Británii objevila s označením PS Plus a cenovkou "zdarma". Je tak možné, že jde o prozrazení bomby pro červnový nášup, ale dost možný je i pouhý omyl. Při vložení do košíku a snaze o potvrzení už se totiž objevovala správná cena. Do příštího úterý zatím můžete stahovat současnou nabídku, která zahrnuje Cities: Skylines a Farming Simulator 19.