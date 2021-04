PS Plus přinese v květnu Battlefield 5 i destruktivní závody Wreckfest

Po Microsoftu odhaluje své hry zdarma pro měsíc květen také Sony, a rozhodně jde o o solidní seznam hitů a populárních her, které vám zkrátí začátek léta.

Na PS4 a skrze zpětnou kompatibilitu i na PS5 tak bude k mání například válečná akce Battlefield 5, ve které svedete kruté boje světového konfliktu. Druhou hrou je survival titul Stranded Deep, ve kterém se budete snažit přežít na opuštěném ostrově.

PS Plus hry zdarma nabídnou v dubnu Days Gone i nový Oddworld

Na konzoli PS5 si pak budete moci stáhnout destruktivní závody Wreckfest, ve kterých jde o to dojet do cíle jako první stejně jako o to rozmlátit po cestě všechny soupeře.

Nezapomeňte také na dubnové hry zdarma, na jejichž stažení ještě pár dní máte. Jde o Oddworld: Soulstorm, Days Gone a Zombie Army 4: Dead War.