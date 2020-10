Sony ukazuje listopadovou nabídku PS Plus her, nechybí ani PS5

Playstation Plus vstupuje do nové éry next-genu a hráči na herní konzoli od Sony se tak mohou těšit na první next-gen titul zdarma spolu s klasickými dvěma hrami pro PS4. První hrou, která se nám dostane do rukou pro PS5 a nebude nás stát nic s předplatným PS Plus je bláznivá hříčka Bugsnax od tvůrců populární indie šílenosti Octodad.

Majitelé PS4 se potom mohou těšit na výlet do Středozemě díky akčnímu titulu Middle-earth: Shadow of War a pro milovníky 2D hopsaček si potom Sony připravilo hru Hollow Knight: Voidheart Edition. Všechny hry budou dostupné od 3. listopadu. Do té doby si můžete ještě stále vyzvednout upírské RPG Vampyr a závodní Need for Speed: Payback.