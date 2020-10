PS Plus v říjnu zdarma nabídne upírské RPG a divoké závody

PS Plus před koncem generace své hráče rozhodně nezanedbává a v říjnu nabídne další dva zajímavé tituly ke stažení zdarma. Tím prvním bude upírské akční RPG Vampyr, za kterým stojí vývojářské studio Dontnod Entertainment. Znát ho můžete především díky sérii Life is Strange. Druhým titulem zdarma potom nepohrdnou především nadšenci do rychlé jízdy. Ke stažení totiž bude k dispozici zatím předposlední díl série Need For Speed Payback.

Tyto hry budou dostupné ke stažení od 5. října. Do té doby můžete ještě stále stahovat hry za předchozí měsíc, kterými jsou PlayerUnknown's Battlegrounds a Street Fighter V.