PS4 a Xbox One nemají na to Baldur’s Gate 3 zvládnout, tvrdí vývojáři

Současná generace konzolí je na svém konci a i vývojáři jsou si toho vědomi. Larian Studios pracují na návratu slavné série Baldur’s Gate a PS4 ani Xbox One by hru prý nezvládaly. Bylo by totiž nutné hru osekat podobně brutálním způsobem, jako se tomu stalo v případě Zaklínače na Nintendo Switch. A něco takového na velké obrazovce asi vidět nechcete.

"Nemyslím si, že současné konzole by to zvládly. Udělali jsme v našem enginu hromadu technických vylepšení a nevím, jestli by to bylo možné na těchto zařízeních rozběhnout. Možná by to fungovalo, ale museli bychom hodně zjednodušit textury a hra by už nevypadala tak dobře," řekl producent David Walgrave. "Najali jsme nové lidi se spoustou zkušeností. Na filmečky máme nové lidi z Telltale. Tohle dělali posledních pět, šest let a vědí, co žádat od týmu, který nic takového doposud nedělal. Když se na to podíváte a vezmete v potaz naše technické možnosti a tým, můžete to nazvat AAA titulem. Máme na to ostatně rozpočet a je to tedy i náš cíl," pokračoval o ambicích nového Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 má vyjít na konci letošního roku v předběžném přístupu. Zatím se hra podívá na PC, ale Larian už má zkušenosti i s porty podobných RPG na konzole a je tak možné, že později uvidíme ikonu svého žánru i na PS5 a Xboxu One.