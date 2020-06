PS5 Digital edition dá hráčům novou možnost volby, vysvětluje Jim Ryan

Na nedávném představení her pro novou generaci Playstationu nás čekala i příjemná tečka v podobě odhalení nejen podoby samotné konzole, ale také představení dvou verzí, které budou dostupné při uvedení na trh. Jednou z nich je PS5 Digital Edition, která nebude disponovat optickou mechanikou pro hry a filmy na Blu-ray disku.

Stejně jako v případě Xboxu, který se do podobné verze svojí konzole pustil už u současné generace, bude zřejmě důležitým faktorem cena. Ta se totiž u konzolí bez mechaniky pohybuje níže. Pro Sony je navíc taková verze výhodná v tom, že všechny hry pro ni budou zakoupené z Playstation Store. "Mnozí naši zákazníci si hry kupují už pouze digitálně. Proto jsme si řekli, že uděláme to, o co se snažíme většinou a nabídneme možnost volby," komentoval dvě verze PS5 prezident Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.

Playstation 5 dorazí na trh koncem letošního roku a už nyní slibuje zajímavé hry, mezi kterými nebude chybět třeba pokračování akčního RPG Horizon, nebo další dobrodružství ze světa Spider-Mana od Insomniac.