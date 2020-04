PS5 je lepší konzole než Xbox Series X, tvrdí vývojář Cryteku

Souboj o pozici nejlepší konzole na trhu brzy opět začne nanovo a kromě čísel toho o nich zatím tolik nevíme. Především Sony doposud o své konzoli spíše mlžilo a když už se rozhodlo ji představit, tak nám předvedl pouze technické specifikace. V těch na papíře byl mírně napřed Xbox, ale vývojáři k nové generaci mají také pár slov a jak se ukazuje, není všechno zlato, co se třpytí. Podle renderového inženýra Cryteku Ali Salehiho je konzole od Sony lepším strojem. Rozhovor se objevil na serveru Vigiato, který ho ale později údajně z osobních důvodů Salehiho stáhl. Co ale jednou internet schvátí, to již zpět nedostanete a rozhovor nám tak je k dispozici i po jeho stažení ze stránek a díky twitterovému uživateli man4dead ho máme k dispozici i v překladu do angličtiny.

Podle jeho slov je mnohem jednodušší u PS5 dosáhnout maximálního výkonu. Už dříve se objevily podobné zprávy, které hovořily o tom, že PS5 je pro vývojáře zatím nejpříznivější konzole co se vývoje týče. Kódování pro něj je prý velmi jednoduché a dobře se tak z něj dá vyždímat absolutní maximum. Naproti tomu hrubá síla Xboxu jde podle Salehiho tak trochu nazmar, protože dosáhnout jejího plného potenciálu je možné pouze za naprosto dokonalých podmínek.

"Pokud vše dokonale pracuje s grafikou Xbox Series X, může konzole opravdu dosáhnout prezentovaných čísel, ale nezdá se mi to příliš možné. Je potřeba vzít v úvahu také software. PS5 bude opravdu fungovat s 10.28 Tflopy, ale u Xbox Series X pracují některé části grafiky pomaleji a 12 Tflops tak dosáhne pouze v absolutně ideálních situacích," upozorňuje Salehi.

V zahraničí se také upozorňuje na to, že tato situace je velmi podobná generaci PS3 a Xboxu 360, kdy byly ovšem role obrácené. Na papíře byl sice lepší PlayStation, ale Xbox dosahoval obecně u většiny multiplatformních her lepších výkonů. Jestli se slova Salehiho potvrdí a PS5 skutečně bude šlapat lépe i přes papírově nižší výkon se dozvíme koncem roku, kdy mají obě konzole dorazit na trh, pokud jejich uvedení nezdrží pandemie koronaviru. Opoždění však zatím všichni odmítají a my se tak snad opravdu dočkáme nové generace ještě letos.