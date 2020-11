PS5 je v Japonsku kompletně vyprodán, nedostatek zásob hlásí i další státy

Sony v příspěvku na svém blogu oznámilo, že díky silného zájmu o předobjednávky očekávané konzole PlayStation 5 nezbyde už žádný hardware, který by si zájemci při vydání mohli pořídit.

„Vzhledem k vysokému zájmu a četných objednávek uživatelů je uvedení konzole na trh zcela vyprodáno skrze rezervace," uvádí společnost. „Stále existují obavy ohledně šíření koronaviru, proto neplánujeme pořádat žádné akce, a to ani prodávat PS5 v den vydání v kamenných obchodech. Chceme tak zajistit bezpečnost zákazníků, maloobchodníků a jejich zaměstnanců," dodává Sony.

Společnost Sony údajně začátkem letošního roku zdvojnásobila své produkční plány výroby nových PlayStationů a zavázala se, že do konce roku vyrobí přes 10 milionů konzolí. Společnost sebevědomé dále předpovídá, že během příštích několika let prodá přes 120 milionů PS5, a to je i na Sony docela vysoký cíl. Pro představu, PlayStationu 4 se mezi listopadem 2013 a zářím 2020 prodalo přes 113,6 milionů kusů.

Japonsko není jediným regionem, kde hrozí stejná situace. Britský obchod GAME uvedl, že ti, kteří si PlayStation 5 neobjednali předem se nemusí nové konzole dočkat při jejím vydání.