PS5 konečně viditelně rozdělilo verze her, už si je nespletete

Od startu prodeje konzole PS5 se majitelé občas potýkají s problémem stažených verzí. K mání jsou totiž na PS Store jak PS4, tak PS5 verze některých her a ne vždy je jasné, kterou přesně si majitel novinky rozhodl stáhnout.

Playstation 5: futuristická stylovka se spoustou změn | Recenze

Sony si toho očividně bylo vědomo, protože si uživatelé začínají všímat jedné malé novinky. Před stažením hry se vás nyní konzole zeptá na konkrétní verzi, kterou chcete stáhnout, případně upozorní, že stahujete tu špatnou.

Bohužel to prozatím vypadá, že se tento fígl nerozšiřuje na PS Store, nýbrž funguje pouze ve vaší herní knihovně, pokud chcete znovu stáhnout některou ze dříve zakoupených her. Uvidíme tedy, zda se tato maličkost brzy přesune i do online obchodu.