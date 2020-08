PS5 prý bude mít plnou kompatibilitu s PS4 hrami i bez schválení

Lance McDonald, který je známý především tvorbou video obsahu spojeného s Bloodborne a Dark Souls a také modifikováním her a hrátkami s kamerou, odhaluje další informace o příští generaci Playstationu. Ta prý bude mít plnou podporu PS4 her a nebude tak nutné, aby tituly starší generace Sony nejdříve "schválilo" pro pátý Playstation. "V minulosti kolovaly trošku zmatené informace, které nyní mohu osvětlit. Playstation 5 dokáže rozběhnout všechny PS4 tituly, aniž by je Sony předem schválilo. Sony i nadále jednotlivé hry testuje, ale pokud testování nebude hotové, nezabrání vám to hru spustit," napsal McDonnald na Twitter v příspěvku, který později smazal.

Je totiž obecně známé, že Sony si dost potrpí na tom, aby hry na stroji japonské společnosti běžely optimálně a hodně se tak mluvilo o variantě, že hry bude nejdříve muset společnost otestovat a teprve poté je půjde hrát na PS5. Samozřejmě by to u největších her současné generace bylo už v době uvedení next-genu na trh, ale u menších her by to mohlo trvat.