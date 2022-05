PS5 remake thrilleru The Last of Us by mohl vyjít ještě letos

Myslí si to herní novinář Jeff Grubb.

Na výroky herního novináře Jeffa Grubba se můžeme spolehnout už docela solidně, to nám ukazují roky zkušeností. Tentokrát se v nejnovějším podcastu Kinda Funny Gamescast opřel do remaku kultovní akce The Last of Us od Naughty Dog.

"Neustále slyším, že má vyjít ještě letos," řekl Grubb. "The Last of Us remake dorazí koncem roku. Jsem si dost jistý."

O remaku původní hry pro Playstation 5 se mluví už nějakou dobu a vypadá to tedy skoro jako jistota. Titul by se měl dočkat pořádného grafického upgradu a samozřejmě všech moderních vychytávek, jako podpora pro DualSense a 3D audio.