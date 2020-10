PS5 trofeje budou mít smysl. Odemknou avatary a další ozdoby profilu

Sbírání trofejí je pro mnohé populární kratochvílí, docela dlouho ale kromě dobrého pocitu z odvedené práce nepřispělo sbírání víceméně ničím. To by se s příchodem PS5 mělo změnit. Zatímco na PS4 jste si mohli v případě získání platinové trofeje obstarat exkluzivní témata na pozadí či avatary do vašeho profilu, na PS5 bude lov mnohem smysluplnější.

Různé dárečky a bonusy bychom totiž měli dostávat mnohem pravidelněji a za více trofejí. Z nedávné prezentaci uživatelského rozhraní například bylo vidět, že za zlatou trofej Wreckognised dostanete profilového avatara, za bronzovou trofej Rookie pak banner do profilu.

Je samozřejmě prozatím nejasné, kolik her podobné odměny opravdu bude podporovat a zda se budou týkat i něčeho jiného, než jen frajeřinek do vašeho profilu. Rozhodně jde ale o příjemný krok správným směrem pro všechny lovce trofejí, které budou nyní dávat mnohem větší smysl.