PS5 vám dovolí nahrát specifickou část hry ještě před spuštěním

Poslední dobou se dozvídáme stále více zajímavých informací a detailů o nadcházející konzoli Playstation 5. V čerstvém článku jménem Playstation 5 Activities se nyní rozvádí už dříve naťuklé téma o okamžitém nahrávání her a jejích součástí díky SSD disku. Článek byl od té doby již odstraněn, což jen nahrává pravosti informací.

Očividně půjde přímo z menu konzole spustit specifické části hry, aniž byste museli mít hru napřed spuštěnou. Jinými slovy bude možné například nahrát poslední uloženou pozici, skočit rovnou do nějakého závodu nebo multiplayeru, to vše bez předchozího spuštění hry samotné. Alespoň to tak vyznívá z rozhovoru s vedoucím projektu WRC 9 Alanem Jarniou a produktovým manažerem Sebastienem Waxinem.

Mark Cerny o tomto fíglu mluvil už dříve, když se probíraly detaily SSD disku, nyní ale víme, jak se tato funkce bude pravděpodobně jmenovat a jak bude fungovat. Uživatelské rozhraní konzole tak bude nyní ukazovat podstatně více informací a detailů o právě hraných titulech s možností do nich okamžitě skočit a rozehrát konkrétní části. Zní to rozhodně zajímavě, uvidíme, jak to bude fungovat v praxi.