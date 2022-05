PSN možná nechtěně odhalilo ve hře Gotham Knights kooperaci až pro čtyři hráče

Je libo pořádnou týmovou mlátičku?

O tom, že bude nadcházející týmová akce Gotham Knights podporovat kooperaci už tak nějak víme. Prozatím se ale mlčelo o tom, v kolika lidech si to vlastně budeme moci zahrát. Původním předpokladem jsou hry ve dvojicích, na PSN se však nyní potichu objevila informace v profilu hry, že by bylo možné hrát rovnou ve čtyřech hráčích. A to už by byla pořádná tlačenice.

Jak se můžete přesvědčit na obrázku níže, v profilu hry je uvedeno "až 4 online hráči s předplatným PS Plus" a 4 hráči skrze síťovou hru. Samozřejmě jde zatím pouze o spekulaci, pokud se informace ale potvrdí, brzy bude v ulicích Gothamu pořádně rušno.