Psychologický horor Stray Souls vyjde na podzim. Soundtrack složí autor hudby k Silent Hillu

Tvůrci hororového Stray Souls se už při oznámení netajili tím, že se inspirují klasikami žánru, jako je Resident Evil nebo Silent Hill. Nyní do svého týmu přivítali hudebního skladatele, který stál u zrodu druhé jmenované série. Soundtrack pro Stray Souls složí Akira Jamaoka, který kromě Silent Hillu pracoval také na The Medium nebo Killer is Dead.

Vedoucí projektu Artur Łączkowski mluví o této spolupráci jako o splněném snu. Intenzivní hudba k hororům neodmyslitelně patří a Jamaoka jistě nebude mít problém zajistit, abychom se během Danielova příběhu cítili díky hudbě nepříjemně. Vydáme se do starého domu, který Daniel zdědil po své babičce. Po nastěhování se seznámí s Marthou, která toho o jeho novém příbytku ví až překvapivě mnoho.

Jakmile padne tma, radost z domu opadne a vystřídá ji snaha o přežití. Daniela nedoženou jen zdejší tajemství, ale i jeho vlastní minulost. Z traileru je jasně znát, že si Stray Souls berou inspiraci ze starších dílů Resident Evil. Autoři klasický styl okoření trochou náhody. Při každém průchodu se mění rozmístění předmětů, momenty setkání s nepřáteli a klidně se může lišit i počasí, což má zajistit vysoký potenciál znovuhratelnosti.

I když se titul honosí technologií Unreal Enginu 5 a využití Metahuman, tváře postav nevypadají zrovna nejlépe. Prostředí oproti tomu vypadá skvěle, což platí o přírodě i interiéru domu. Datum vydání pak zatím neznáme, ale zatím je plánované na letošní podzim. Přelom října a listopadu je většinou pro horory to nejplodnější období, takže do něj by Stray Souls perfektně zapadly.