Psychologický thriller Stray Souls se inspiruje hororovými klasikami z Japonska

Zajímavých hororových zážitků není nikdy dost. Ve Stray Souls od nezávislého studia Jukai nakoukneme do mysli mladíka Daniela. Čerstvě se nastěhoval do domu, který zdědil po své babičce. Tohle stavení toho ukrývá mnohem víc, než se na první pohled zdát. Do toho spadají i vzpomínky na Danielovu nepříjemnou minulost.

Stray Souls si berou inspiraci z tradičních japonských hororů a přisypávají k tomu pár vlastních myšlenek. Při průchodu prostředím nikdy nevíte, na co narazíte. Duchové a paranormální jevy se zjevují náhodně pokaždé jinak a ani předměty nenajdete vždy na stejném místě. Dokonce ani počasí nebude při každém průchodu stejné.

„Myslíme si, že občas není na škodu trochu se polekat a bylo skvělé spolupracovat s Jukai Studios, abychom vydali jejich thriller v japonském stylu,“ říká Steve Escalante, generální manažer společnosti Versus Evil, která se postará o vydání hry. „Stray Souls jsou poctou klasikám jako je Resident Evil nebo Silent Hill. Zároveň přidává do žánru i vlastní myšlenku a inovaci.“ Členové studia mají s horory zkušenosti už z minulosti. Někteří z nich se podíleli třeba na Blair Witch, Visage nebo The Medium.

Vydání máme očekávat ještě letos na PC, PlayStation 4, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.