Ptali jsme se: je Valorant zabiják Counter-Strike na esport scéně?

Pokud jste náhodou neslyšeli o Valorantu, řadíte se dnes již mezi téměř ohrožený druh hráčů. Pokud to tak je, tak nám dovolte doplnit rychle vaše herní know-how. Valorant je FPS střílečka, kde hrají týmy zápasy pět hráčů proti pěti. Zápasy se hrají na kola a v každém kole se jeden tým snaží umístit Spike (něco jako bomba) na určené místo a druhý tým se je snaží zastavit, případně spike zneškodnit. Že to zní jako CSko? Ano… ale!

Každá postava má speciální schopnosti a ultimátní schopnost. Hra je velmi často popisována jako kříženec Counter-Strike a Overwatch. Za vývojem a provozem této hry stojí Riot Games, veterán na poli esportu a kompetitivního hraní, hlavně známý díky své hře League of Legends. Hra si prošla uzavřeným beta testováním, které začalo v březnu a skončilo v květnu. Poté byl veškerý postup všech hráčů promazán a oficiálního vydání se hra dočkala již 2. června. Hra je od začátku stavěná jako kompetitivní a rozhodně má ambice pro esport scénu.

Jak to ale vidí esport scéna u nás s Valorantem? Na to jsme se zeptali těch nejkompetentnějších.

„Valorant se určitě zařadí vysoko v pozici českého esportu,“ uvádí Petr “CzechCloud“ žalud, streamer v HyperX influencer týmu. „S jistotou ale nebude schopen přebrat prvenství hry Counter-Strike. Ta má v naší i ve světové scéně takové jméno, že to ani nepůjde. Snadno se ale může stát “dvojkou“ na domácí scéně, protože je snadno pochopitelný a přesto komplexní. Navíc za projektem stojí Riot Games, takže se dá očekávat masivní podpora a profesionální balancování díky mohutným zkušenostem Riotu z League of Legends. Po opadnutí první vlny zájmu teď budeme muset počkat zhruba rok, než uvidíme skutečná čísla a výsledky. Hra si musí trochu sednout a dát čas týmům se trochu připravit na pořádné turnaje. Na podzim bychom už možná mohli vidět pěkné profesionální zápasy na úrovni.“

"Po opadnutí první vlny zájmu teď budeme muset počkat zhruba rok, než uvidíme skutečná čísla a výsledky."

Za pravdu mu v jeho názoru dává i Alexandr Ambróz, Team Director CZC.eSuba:

„K Valorantu přistupujeme jako k jakékoli jiné nové hře. Předtím, než se rozhodneme do eSuby přijmout sekci v novém titulu, tak vždy nejdříve sledujeme primárně tyto aspekty. Hra musí mít za sebou vytvořenou silnou komunitu hráčů, musí se v ní konat online a offline turnaje a musí mít také své diváky a publikum. Proto se vždy snažíme dát hře více času, abychom viděli, jak se uchytí, jak se kolem ní vytvoří a stabilizuje samotná komunita, až poté případně řešíme konkrétní hráče a případné otevření sekce.

Valorant samozřejmě sledujeme hodně. Už jenom to, že za hrou stojí Riot, který do něj bude minimálně ze začátku cpát obrovské množství financí, dává týmům a hráčům určitou jistotu, že se na kompetitivní scéně udrží delší dobu. Každopádně jak jsem říkal, hra oficiálně vyšla teprve před pár dny, je kolem ní velký hype a pozornost. Chceme tomu dát trochu více času, až toto vše lehce opadne a my budeme objektivně vidět, kam se hra posouvá.“

Stabilní základna hráčů je zcela klíčová pro všechny esport tituly. Neustále je zapotřebí hledat nové talenty a hledat ideální jednotlivce do týmu. Čím větší je základna, tím více talentů z ní vzejde a tím zajímavější budou samotné zápasy. Další streamer z HyperX influencer týmu je Nikolai “Mazarin1k“ Lazarev, bývalý profesionální esport hráč a organizátor komunitních turnajů. Byl jedním z hlavních propagátorů hry a pořadatel turnajů amatérských týmů. Má aktuálně asi největší zkušenosti na česko-slovenské herní scéně Valorantu. „Když jsme s turnaji začali v době největšího zájmu, bylo přihlášených asi 400 amatérských týmů. Ukočírovat takový turnaj byla docela výzva. Samozřejmě takové týmy nemají delší životnost, ale po zhruba dvou měsících se nám počet ustálil na 80 týmech. To je velmi slušné číslo! Na Valorant přešla řada týmů z Rainbow Six: Siege a dalších her. Ve výsledkové tabulce pak pravidelně začínáme vidět zhruba dvacet týmů. Valorant tedy rozhodně potenciál má.“

V tom se s ním shoduje i Branislav “Čivo“ Kovačovic ze společnosti TopGaming, jedné z hlavních organizací pořádajících esport turnaje na česko-slovenské scéně: „Valorant ako kompetetívna hra ma skvelu startovaciu poziciu. Nie je náročná na hardware, je free-to-play a vydavateľom je Riot Games. Už prvé dni v beta verzii naznačovali obrovský záujem o hru, ktorý podľa očakávaní postupne opadával. Máme pár dní od vydania plnej verzie hry a už vieme že pár známych hrácmov hernej scény prejde práve na Valorant.

Na to, aby sa Valorant presadil na tuzemskej scéne sa musí udiať niekoľko základných vecí. Prvoradý je záujem hráčov hrať kompetetivne a týmovo. Doležitý je taktiež záujem organizátorov a partnerov vytvárať turnaje a ligy. V neposlednom rade, kruh uzatvára záujem herných organizácií a vytváranie profesionálneho zázemia pre hráčov.

"Prvoradý je záujem hráčov hrať kompetetivne a týmovo. Doležitý je taktiež záujem organizátorov a partnerov vytvárať turnaje a ligy."

TopGaming v najbližších dňoch začne pripravovať rozsiahly esportový projekt zameraný práve na Valorant. Bude sa jednať o niekoľho herných podujatí ktoré budu pripravené v prvej fáze pre jednotlivcov a konciť by mali pravideľnými turnajmi a ligovou súťažou.“

Ze všech odpovědí na naše otázky je tedy zřejmé, že jsou organizace opatrnější, ale díky zkušenému matadoru esportu, Riot Games, mají také velkou důvěru ve Valorant. Snad se brzy dočkáme profesionálních turnajů a ligy. Samozřejmě nás zajímají všechny trendy a společně s partnerem HyperX vám v nadcházejících měsících a letech přineseme patřičně propracovaný přehled o Valorantu a jeho vývoji napříč herním průmyslem.