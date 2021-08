PUBG je až do konce týdne k zahrání na Steamu zcela zdarma

PUBG. Battle royale hit, který nastartoval mainstreamovou mánii kolem tohoto žánru, je tu s námi už dlouhou dobu. Stále se však najdou hráči, kteří se k němu neměli šanci dostat. Pokud patříte právě do této skupiny, až do konce týdne nyní máte na PC možnost zahrát si kompletní hru zcela zdarma.

PUBG se dočká animované show od tvůrců netflixové Castelvanie

Akce se koná až do 16. srpna a můžete si vyzkoušet naprosto vše, co plná hra nabízí. Do hry dorazila také nová mapa Taego a pár dalších nových herních mechanik, takže se rozhodně vyplatí omrknout, jak to s PUBG vypadá v dnešní době.

Stačí hru stáhnout na Steamu a v případě, že si pak chcete postup přenést i do plné hry, také založit účet.