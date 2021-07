PUBG se dočká animované show od tvůrců netflixové Castelvanie

Adi Shankar, který kromě Castelvanie pro Netflix pracoval také například na filmu The Gray nebo Killing them Softly, se pustí do spolupráce s Kraftonom. Cílem této spolupráce je vytvořit animovaný projekt zasazený do herního světa PUBG. Přiznal, že on sám je fanouškem hry už od vydání v roce 2017, a proto je projektem skutečně nadšený a vděčný za důvěru.

CEO Kraftonu Changham Kim uvedl, že plánují i nadále multimedializovat svět PUBG, s čímž má napomoct také právě Shankar. Těší se na budoucnost projektu a budou nadále poskytovat aktualizace vývoje.

PUBG má na kontě už přes 70 milionů prodaných kopií a logickým krokem je proto expandovat, čímž se vývojáři netají. Na YouTube zveřejnili za poslední měsíc dva krátké filmečky v podobě akčního snímku Ground Zero a dokumentárního dramatu Mysteries Unknown: Birth of the Battlegrounds, které nám vylíčil bývalý důstojník Riker ze Star Treku nové generace. Kvalitativně snímkům nic neschází, takže budeme nadšeně očekávat, čím nás spolupráce překvapí.