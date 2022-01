PUBG už je k dispozici zdarma. K některým částem obsahu se ale bez placení nedostanete

Jak bylo avizováno už na The Game Awards, PUBG: Battlegrounds přechází na model free-to-play. Zdarma se tedy do hraní můžete pustit nejen na mobilech, ale i na PC a konzlích. Na Xboxu ani PlayStationu ke hraní už nepotřebujete ani předplatné Xbox Live nebo PS+. Základní verze je ale osekaná o některý obsah a za přístup k němu si budete muset zaplatit jednorázově 13$, aby byl váš účet povýšen na Battlegrounds Plus. Tím nejdůležitějším, co v bezplatné verzi chybí, je bezesporu ranked mód.

Pro stávající hráče se nic moc nezmění. Pokud jste si hru v minulosti koupili, tak budete mít okamžitě všechny výhody Battlegrounds Plus a navíc dostanete několik exkluzivních skinů. Kromě přístupu do rankedů se to týká 100% zrychlení na získávání zkušeností, možnosti tvořit si vlastní zápasy a medal tabu.

Recenze mobilní hry PUBG: New State. Nová hra nebo velký update?

Společně s přechodem dorazil do hry i patch 15.2, který do hry přidává nové taktické vybavení. Nově tak během zápasů můžete využívat třeba drony. Na novou mapu jménem Kiki si ale hráči budou muset počkat až do poloviny letošního roku.

Zdroj: wccftech